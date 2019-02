Vídeo ilustra bombeiros e populares a protegerem casas do incêndio no Estreito

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e alguns populares estão empenhados em proteger as casas que se encontram próximo de um incêndio que deflagrou esta tarde no sítio do Castelejo, no Estreito de Câmara de Lobos.

O vento está a soprar com alguma intensidade, pelo que a proximidade do fogo às casas estava a preocupar as populações. Assim, algumas pessoas juntaram-se aos operacionais para ajudar a proteger as habitações.

Também os Bombeiros Voluntários Madeirenses acabam de enviar uma equipa para auxiliar no combate às chamas.