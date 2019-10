Viatura pega lume em Santo António

Um Peugeot 406 incendiou-se esta noite, ao início da madrugada, quando circulava em Santo António, mais precisamente na zona atrás as Instalações da empresa Mendes Gomes, Lda (Toyota). O alerta foi dado ainda antes da 1 hora, tendo sido necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal, que com nove homens combateram as chamas. No local esteve presente também a Polícia de Segurança Pública.

A registar ainda depois da meia-noite um acidente na via rápida, um despiste de uma viatura ligeira, sem que tenha causado feridos, apenas danos materiais no carro.