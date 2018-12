Há mais um carro a ser consumido pelas chamadas esta manhã. Desta feita junto à lagoa do Santo da Serra. Foi o próprio dono do automóvel ligeiro a chamar os Bombeiros Municipais de Santa Cruz, era cerca das 10h40. Quando os bombeiros chegaram à zona alta do concelho já a viatura estava quase totalmente consumida pelas chamadas.

Bombeiros que mobilizaram cinco elementos apoiados por um autotanque pesado e uma ambulância. O incêndio terá começado na zona do motor. Não há feridos a registar.