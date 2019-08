Um automóvel de marca Opel incendiou-se esta tarde na Rua Velha da Ajuda, no Funchal. No combate às chamas estiveram 10 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que apagaram o fogo com o apoio de três veículos de combate a incêndios.

Ao que tudo indica, o fogo teve origem na zona do motor. Não houve registo de feridos.