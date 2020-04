Viatura consumida pelas chamas na Cancela

Faltavam poucos minutos para as 21 horas quando esta quarta-feira uma viatura incendiou-se e foi totalmente consumida pelas chamas, na Cancela, numa das vias que dá acesso a uma área logística desta localidade.

Tudo aconteceu de forma inesperada quando o próprio condutor - que tinha acabado de sair do trabalho - colocou a chave na ignição e colocou o automóvel a trabalhar. Nesse mesmo instante o veículo pegou fogo e, passados alguns segundos, as chamas atingiram um outro veículo, neste caso um camião que ficou com a cabina danificada.

Para o local foi accionada a corporação de Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) que canalizou para o local um conjunto de 11 elementos distribuídos por três viaturas: um veículo ligeiro, um pesado de combate a incêndios e ainda uma ambulância.