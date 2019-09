Viatura capota na via rápida provocando pelo menos um ferido ligeiro

Uma viatura ligeira captou, por volta 8h45 desta manhã na via rápida, na zona de Santa Rita (sentido Funchal - Câmara de Lobos).

Do acidente resultou pelo menos um ferido ligeiro, uma jovem de 19 anos, que foi assistida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal. A rapariga foi encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça com algumas escoriações.

No local encontrava-se também uma ambulância da Cruz Vermelha e a PSP, que tomou conta da ocorrência.