Viatura cai de 4 metros após despiste em Gaula

Uma viatura ligeira sofreu uma saída de estrada, ao início desta tarde, em Gaula. O condutor foi transportado ao hospital.

De acordo com as informações recolhidas, o condutor ter-se-á despistado no sítio da Lombadinha. A viatura acabou por cair de uma altura aproximada de 4 metros, tendo o homem ficado encarcerado.

Os Bombeiros Municipais de Santa Cruz estiveram no local com uma viatura de desencarceramento, bem como com duas ambulâncias.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça. Apesar de ainda não haver confirmação, os relatos indicam que os ferimentos não serão de maior gravidade.