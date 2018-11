Vento volta a condicionar operação aérea no Aeroporto da Madeira

O aumento da intensidade do vento na zona Leste da Madeira está a perturbar o movimento aéreo no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.

Nos últimos minutos uma aeronave proveniente da Alemanha viu-se obrigada a borregar as duas primeiras tentativas de aterragem (pelo lado de Machico), só conseguindo pousar à terceira tentativa, desta feita entrando já pela cabeceira do lado de Santa Cruz. Em causa um avião da companhia Thomas Cook Airlines (DE 1774) proveniente de Estugarda, Alemanha.

Na última hora o vento sobre a pista já registou rajada de 51 km/h.

Recorde-se que o IPMA colocou, entre as 15 horas e a meia-noite, a Costa Norte da Madeira e o Porto Santo em aviso amarelo por causa do vento forte, com previsão de rajadas até 75 km/h.