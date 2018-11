Vento no Aeroporto da Madeira faz divergir quatro aviões

Quatro aviões foram divergidos para outros aeroportos, esta tarde, devido ao vento forte que se faz sentir em Santa Cruz. A rajada mais forte na última hora foi de 79 km/h e não deixou aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo os aviões da TAP, proveniente de Lisboa, o avião da easyJet, também de Lisboa, o avião da companhia aérea Lufthansa, proveniente de Frankfurt e o da SAS Scandinavian, de Stockholm.

Segundo os dados da rede meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera na RAM entre as 13 e as 14 horas a média do vento foi de 43,6 km/h.