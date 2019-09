Vento forte perturba chegadas ao Aeroporto da Madeira

O vento forte que na última hora tem-se feito sentir junto ao Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, tem perturbado o movimento aéreo, em particular as chegadas, tendo já forçado um avião da easyJet, proveniente de Bristol, Reino Unido, a borregar uma aproximação à pista de Santa Cruz. A mesma aeronave realizou entretanto uma segunda tentativa que permitiu concretizar a aterrizagem no Aeroporto da Madeira. Um outro avião da mesma companhia, neste caso vindo de Londres, também viu-se obrigado a esperar ‘às voltas’ entre a Madeira e o Porto Santo, aguardando por condições atmosféricas para permitissem concluir a aproximação, também já realizada

Na última hora a estação meteorológica automática do IPMA, instalada junto à torre de controlo do aeroporto, registou rajada de até 73 km/h, sendo que o vento médio entre as 10 e as 11 horas situou-se nos 42,1 km/h.