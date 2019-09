Vento forte mantém descontrolado incêndio no Porto Moniz

As rajadas fortes que se fazem sentir no Porto Moniz estão a dificultar o controlo do incêndio que está a consumir uma extensão considerável de mato. O fogo alastrou à zona da Fajã Nunes, e uma das frentes mais activas aproxima-se do casario, no entanto os 40 elementos, os 10 veículos que estão no terreno, coadjuvados pelo helicóptero, para evitar a propagação do fogo para a área habitacional.

Isso mesmo foi transmitido há instantes pelo comandante dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e do Porto Moniz, Artur Fernandes que nos adiantou que, neste momento, apesar de todos os esforços, o fogo continua descontrolado.

Este incêndio teve início ontem cerca das 22 horas no Pico desconhecendo-se, para já, a sua origem, seja como for a PSP e elementos da PJ foram vistos no local.