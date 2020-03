Veleiro sem capacidade de propulsão assistido ao largo do Funchal

Um veleiro de bandeira dos Países Baixos, com cerca de 10 metros de comprimento, denominado ‘Gaia Holland’, foi hoje assistido pela Capitania do Porto do Funchal, depois de ter ficado sem capacidade de propulsão, quando estava fundeado em frente à Fortaleza de São Tiago.

Por acção do vento o veleiro acabou por ir à garra, descaindo para terra, correndo risco de encalhar, informou a Capitania do Porto do Funchal em comunicado.

O alerta foi dado às 9h38, através da Protecção Civil, tendo sido de imediato activada para o local a embarcação salva-vidas da Capitania do Porto do Funchal, tendo vindo a verificar-se a entrada em segurança na marina do Porto do Funchal pelas 10h46.

Os tripulantes encontravam-se bem de saúde, sem necessidade de qualquer tipo de assistência médica.