Veleiro sem capacidade de navegar assistido pelo SANAS no Porto Moniz

Um veleiro de 9 metros de comprimento, de bandeira escocesa e denomidado ‘Avrio’, foi assistido pelo SANAS, hoje, depois de ter ficado sem capacidade de navegar, quando se encontrava a 0.6 milhas a norte do Porto Moniz.

De acordo com nota da Capitania do Porto do Funchal, o veleiro solicitou assistência em virtude de se encontrar sem capacidade de navegar devido a um problema nas velas e a estarem sem combustível.

O alerta chegou pelas 11h50 e foi de imediato activada a embarcação salva-vidas do SANAS Madeira.

Está a ser realizado o seu reboque, após confirmada a avaria, sendo que se prevê que chegue ao Porto Moniz pelas 16h30.