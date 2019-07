Veleiro em dificuldades no Caniçal faz sair embarcação do Sanas

A embarcação afecta ao Centro de Salvamento Costeiro de Santa Cruz, o SANAS103, foi activada esta tarde para auxiliar dois tripulantes de um veleiro que se encontravam com dificuldade em recolher a vela de proa da sua embarcação.

Com intenção de manobrar a motor para poder entrar e acostar na marina da Quinta do Lorde, viram-se incapazes de realizar as operações de aproximação e optaram por pedir auxílio via telefónica para o número de emergência.

Depois de reunida a tripulação e informado o MRSC Funchal, a tripulação da embarcação de socorro deslocou-se até ao local, subiu a bordo e conseguiu resolver o problema com os seus próprios meios, tendo o veleiro seguido para a marina.

Esta operação, que teve coordenação do MRSC Funchal, iniciou-se pelas 15h10 com a recepção da chamada e teve o seu término pelas 15h39 quando o SANAS103 retornou à base.