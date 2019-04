Veleiro assistido a Sul da Madeira

Um veleiro com 9,1 metros de comprimento, de bandeira Norueguesa, solicitou assistência quando se encontrava a navegar a 76 milhas a Sul da Madeira.

O alerta foi recebido pelo Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, no passado dia 2 de Abril, tendo sido activado o navio NRP Tejo para prestar auxílio. Devido às condições meteorológicas adversas, foi posteriormente activada uma embarcação da Estação salva-vidas do Funchal ‘ISNSR40’ para permitir uma entrada no porto, em segurança, na marinha do Funchal, às 23h18 do dia 3 de Abril.

O tripulante encontrava-se bem de saúde.