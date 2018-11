Veleiro assistido a Sudeste do Porto Santo

Um veleiro de bandeira francesa, denominado ‘Ulysse’, solicitou assistência na noite de ontem por se encontrar sem capacidade de propulsão mecânica devido a uma avaria, estando com dificuldades para navegar à vela face às condições meteorológicas na área.

A operação de assistência a este veleiro, que se encontrava a cerca de 5 milhas a sudeste do porto do Porto Santo, foi coordenada pela Marinha, através do Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), às 22 horas.

De imediato foi enviada para o local a embarcação salva-vidas da Capitania do Porto do Funchal e, pelas 23 horas, o veleiro recuperou a propulsão, tendo acompanhado a embarcação salva-vidas ‘ISN-SR1’ até à marina do Porto Santo, onde deu entrada em segurança às 00h50.

O Comando Local da Polícia Marítima do Porto Santo tomou conta da ocorrência.

Quanto aos tripulantes, não necessitaram de qualquer tipo de assistência médica.