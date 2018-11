Vela esquecida provoca incêndio

Um incêndio numa varanda num prédio na Rampa dos Piornais, em São Martinho, mobilizou esta manhã dez bombeiros do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal, que se deslocaram ao local com uma viatura de combate a incêndios urbanos, uma ligeira e uma ambulância. Apesar do aparato, não houve feridos, apenas danos materiais.

O fogo terá sido provocado por uma vela deixada acesa na sacada, tendo pegado lume depois a uma mesa e ao restante material que ali se encontrava.

O alerta para os bombeiros foi dado pelas 5h57.