Veja o vídeo dos doze arguidos detidos na posse de cocaína a entrarem no Tribunal do Funchal

Já se encontram no Tribunal do Funchal os 12 suspeitos de transportar 200 mil doses individuais de cocaína, a bordo do navio ‘MSC Opera’, que chegou ao porto do Funchal no passado domingo.

Seis homens e seis mulheres foram encaminhados para o interior do tribunal com a polícia a optar por colocar as carrinhas do Estabelecimento Prisional por motivos de segurança e por forma a proteger a identidades destes suspeitos.

As 12 pessoas têm idades compreendidas entre os 20 e os 52 anos, de várias nacionalidades e transportavam droga dissimulada em sacos de batata frita, sacos e tigelas.