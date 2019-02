Veja o vídeo da detenção de gangue romeno numa casa de câmbios no Funchal

Quatro cidadãos de nacionalidade romena, suspeitos de estarem ligados a uma rede de crime organizado que se dedica a assaltos a pessoas e furtos em estabelecimentos em várias cidades turísticas da Europa, foram detidos ontem de manhã no Funchal pela Polícia de Segurança Pública, quando faziam o câmbio de dinheiro de proveniência suspeita.

O vídeo registado pela reportagem do DIÁRIO por volta das 10h30 desta segunda-feira, mostra o momento da detenção dos suspeitos que foram algemados e conduzidos numa viatura policial para esquadra do Funchal, a fim de serem identificados e constituídos arguidos pela prática de crimes de furto cometidos nos principais circuitos turísticos do Funchal e de Câmara de Lobos, mas também em lojas de perfumes e de pronto-a-vestir da capital madeirense.

O quarteto - três homens e uma mulher - foi interceptado numa casa de câmbios existente na Rua de São Francisco pela PSP que montou uma operação de grande aparato que mobilizou uma Equipa de Intervenção Rápida e dois carros patrulha. Durante a intervenção policial, o arruamento esteve encerrado ao trânsito.

Conforme o DIÁRIO noticia na edição impressa de hoje, o alvo dos carteiristas são essencialmente turistas e o ‘modus operandi’ assentava no trabalho de grupo: enquanto um dos distraía as vítimas, através de um encostou ou empurrão, o outro (habitualmente uma jovem) sacava a carteira do bolso das calças. Normalmente, este tipo de esquema era colocado em prática a bordo de autocarros e nas filas de espera em vários circuitos turísticos da Madeira, havendo queixas registadas sobretudo no Funchal e em Câmara de Lobos.

Para além destes quatro indivíduos, outros quatro - dois homens e duas mulheres - também de nacionalidade romena, fizeram uma incursão na Madeira mas acabaram por escapar quando se aperceberam que a PSP estaria no seu encalço. O quarteto apanhou um voo de última hora para Lisboa nas acabou por ser detido na capital portuguesa, um assunto que o DIÁRIO desenvolverá nesta edição.