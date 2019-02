Veículo vandalizado no Funchal no dia em que foi comprado

O dono nem teve tempo de o estrear. No dia em que comprou um novo automóvel, o mesmo foi vandalizado por desconhecidos, quando estava estacionado em frente à clínica de Santa Luzia, no Funchal.

Os autores do crime partiram o vidro do lado do condutor e o pára-brisas da viatura, um Honda, durante a madrugada de hoje.

O proprietário revelou ao DIÁRIO que um vizinho ouviu um barulho por volta da 1 hora da manhã, mas que quando saiu à rua não viu nenhum movimento suspeito.

A PSP tomou conda da ocorrência.

Tal como já foi noticiado na edição online, esta foi já a segunda viatura vandalizada nesta mesma zona durante a noite. Um outro automóvel, de marca Mitsubishi, foi também danificado por desconhecidos.