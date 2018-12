Utente do Atalaia Living Center dado como desaparecido, confirma SESARAM

Um utente do Atalaia Living Center está dado como desaparecido desde ontem. Um caso que já terá sido participado à PSP, que procura, com recurso à equipa cinotécnica, encontrar o paradeiro do desaparecido.

De acordo com informações postas a circular, o indivíduo em causa assinalou ontem o 37.º aniversário e estava internado há já alguns anos, depois de ter sofrido um acidente que o levou a ter perdas de memória.

Em comunicado, o SESARAM diz que, na sequência das várias mensagens que circulam nas redes sociais sobre o desaparecimento de um utente internado na Unidade de Internamento de Longa Duração, Atalaia, “vem confirmar o desaparecimento de um adulto, sexo masculino, cerca de 40 anos”.

“O utente em causa está internado desde 2015 e, durante a sua estadia nesta Unidade (sem obrigatoriedade de internamento permanente), costumava ausentar-se, temporariamente, para ir a casa visitar os familiares e/ou para ir ao exterior (a alguns espaços localizados nas proximidades), regressando sempre à Unidade de Internamento.

No dia de ontem, 6 de Dezembro, o utente ausentou-se aproximadamente pelas 16h:30 e, pelas 18h:00, como ainda não tinha regressado à Unidade foram accionados os procedimentos instituídos e iniciaram-se as buscas no interior e perímetro da Unidade que, no entanto, se verificaram infrutíferas. Por conseguinte, foi dado o alerta às autoridades competentes que, de seguida, iniciaram as buscas”, adianta.

“Neste momento o utente continua desaparecido”, conclui o SESARAM.