Turistas perdidos em vereda estão a ser encaminhados para a Boca da Corrida

Os bombeiros já se encontram junto dos dois turistas que esta tarde pediram auxílio por se encontrarem perdidos na vereda do Pico Grande, no Curral das Freiras. Duas equipas dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estão a proceder ao resgate do jovem casal até à Boca da Corrida, uma vez que essa será a saída do percurso que se encontra numa acesso mais fácil. No entanto, falamos de uma caminhada com uma duração aproximada de 1 hora e meia.

De acordo com o que o DIÁRIO apurou, ambos terão saído do trilho e encontravam-se numa zona de muita vegetação, o que dificultava a orientação neste percurso que não conheciam. Os turistas, um homem com cerca de 30 anos e uma mulher na casa dos 20 anos, estão a ser encaminhados pelos bombeiros para a estrada, após terem bebido água, uma vez que apresentavam sinais de desidratação. Aliás, essa mesma informações tinha sido disponibilizada quando pediram auxílio.