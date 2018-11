Uma mulher estrangeira sofreu esta manhã uma queda na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal. A vítima de 79 anos, passageira de um navio atracado na Pontinha, tinha um hematoma na cabeça e foi assistida no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que a transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.