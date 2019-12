Turista sofre paragem cardio-respiratória em Câmara de Lobos

Um turista que se encontrava a participar num passeio de jipe todo-o-terreno, na zona da Boca dos Namorados, em Câmara de Lobos, sofreu uma paragem cardio-respiratória.

O homem acabou por ser socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, por volta das 12h50.

Os operacionais conseguiram reverter a situação, sendo que o senhor deu entrada no serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça com sinais vitais.