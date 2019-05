Turista sofre entorse na vereda das Achadas da Cruz

Os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz socorreram, hoje, uma turista que sofreu uma entorse, quando seguia na vereda de acesso ao calhau das Achadas da Cruz.

Um ambulância esteve no local, socorrendo a vítima com cerca de 30 anos, que se queixava do tornozelo direito. A mulher foi transportada para as Urgências do Centro de Saúde do Porto Moniz.