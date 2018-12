Turista resgatado em vereda sofreu entorse quando se encontrava a meia escarpa

Está concluída a operação de resgate do cidadão estrangeiro que ao final da manhã lesionou-se quando percorria a vereda entre os Prazeres e o Jardim do Mar, na companhia da esposa. Trata-se de um homem de 64 anos, de nacionalidade alemã, hospedado numa unidade hoteleira local, que sofreu, aparentemente, um entorse no pé esquerdo quando se encontrava sensivelmente a meio percurso pedestre com cerca de 2 quilómetros vereda, ao longo da escarpa entre as referidas duas freguesias do Concelho da Calheta.

No socorro os Bombeiros Voluntários da Calheta empenharam oito elementos apoiados por uma ambulância e uma viatura de apoio. Devido ao local onde o ferido leve se encontrava quando terá escorregado e ficou impossibilitada de continuar a caminhada pelos próprios meios, os bombeiros calhetenses que apeados foram em auxílio deste turista, entraram na vereda pelos Prazeres e saíram, já com a vítima, pelo Jardim do Mar.