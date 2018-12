Turista precisou de ser evacuada da Ponta de São Lourenço por via marítima

Uma turista belga, de 46 anos, encontrava-se ao início da tarde desta segunda-feira a efectuar a vereda da Ponta de São Lourenço, quando precisou de ser evacuada para receber assistência médica. A sinistrada queixava-se de fortes dores no joelho direito e seguiu por via marítima até à marina da Quinta do Lorde, onde estava à sua espera uma equipa dos Bombeiros Municipais de Machico que a encaminharam até ao centro de saúde do referido concelho.

O resgate foi efectuado pelas 15h17, no Cais do Sardinha, tendo o desembarque ocorrido pelas 15h28 na marina da Quinta do Lorde, onde aguardava uma ambulância activada pelo Serviço Regional de Protecção Civil.

Esta evacuação foi coordenada pelo capitão do Porto do Funchal, que esteve em permanente contacto com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), que por sua vez articulou esta evacuação com o Serviço Regional de Protecção Civil.