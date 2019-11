Turista francesa resgatada no Cais do Sardinha

Uma turista francesa, de 44 anos, sofreu hoje um ferimento no membro inferior esquerdo, quando percorria a vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal. A sinistrada foi resgatada por via marítima, pelo Cais do Sardinha.

Para este resgate, que foi coordenado pelo Capitão do Porto do Funchal, foi empenhada a embarcação salva-vidas do Sanas-Madeira, onde embarcaram os Bombeiros Municipais de Machico, na marina da Quinta do Lorde.

O resgate foi efectuado pelas 13h45 no Cais do Sardinha, tendo o desembarque ocorrido pelas 14h20 na Quinta do Lorde, onde aguardava uma ambulância desta corporação que a transportou para o Centro de Saúde de Machico.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.