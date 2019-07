Turista francesa resgatada no Cais do Sardinha

A Capitania do Porto do Funchal coordenou esta tarde uma operação de resgate, através de evacuação por via marítima, de uma turista francesa de 52 anos que caiu quando percorria a Vereda da Ponta de São Lourenço.

Segundo um comunicado emitido, foi empenhada uma embarcação do SANAS-Madeira que transportou para o local os Bombeiros Municipais de Machico.

O resgate foi efectuado pelas 16h14 no Cais do Sardinha, tendo o desembarque ocorrido pelas 16h20 na marina da Quinta do Lorde, onde aguardava uma ambulância desta corporação de bombeiros.

A estrangeira, que apresentava uma fractura num braço, foi depois levada para o Centro de Saúde de Machico. A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.