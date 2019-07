Um turista com cerca de 60 anos, alemão, caiu esta tarde quando percorria a levada que liga a Ribeira Seca ao Caniçal, na zona de Machico.

O homem bateu com a cabeça e sofreu um corte no couro cabeludo. Como não conseguia se deslocar pelos seus próprios meios acabou por ser assistido no local pelos Bombeiros Municipais de Machico.

Neste momento a equipa está a preparar-se para realizar o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.