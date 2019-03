Um homem de 63 anos caiu esta tarde no Caniçal, quando percorria a Vereda da Ponta de São Lourenço. O estrangeiro sofreu um corte na cabeça e, como estava no início do percurso, foi resgatado por terra pelos Bombeiros Municipais de Machico. Seguiu depois para o Centro de Saúde e posteriormente para o Hospital Central do Funchal.