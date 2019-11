Um turista britânico de 68 anos sofreu esta manhã uma queda junto à Sé, no Funchal. Com suspeita de traumatismo craniano, a vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e de seguida foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O estrangeiro é um passageiro do navio de cruzeiro Saga Sapphire, que está atracado no Porto do Funchal.