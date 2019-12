Turista apropriou-se de dinheiro alheio na Madeira mas foi apanhado pela PSP

A Polícia de Segurança Pública da Esquadra Aeroportuária da Madeira recuperou, no passado dia 15 de Dezembro, 4.300 euros em notas do Banco Europeu e 140.000 bolívares em notas do banco da Venezuela a um cidadão estrangeiro que se apropriou de dinheiro alheio.

Segundo um comunicado emitido pela PSP, “o suspeito ter-se-á apropriado do dinheiro que se encontrava no interior de uma carteira que havia sido extraviada no parque de estacionamento do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, pertencente a um cidadão de nacionalidade venezuelana. Além do dinheiro, a referida carteira continha ainda vários documentos, dos quais se destaca o passaporte. O achador terá entregue parte do produto achado nas instalações policiais afetas à Polícia de Segurança Pública, apoderando-se indevidamente do valor monetário em referência”.

O suspeito foi constituído arguido no âmbito de um processo-crime, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de Termo de Identificação e Residência, tendo o dinheiro sido apreendido e devolvido ao seu legítimo proprietário.