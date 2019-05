Turista acaba por morrer junto à piscina de hotel no Funchal

Um homem de nacionalidade estrangeira, na casa dos 70 anos, faleceu esta tarde numa unidade hoteleira localizada no Lido, concelho do Funchal. A vítima acabou por morrer no local depois de ter sofrido uma paragem cardíaca junto à piscina do hotel, por volta das 17 horas deste sábado.

Apesar dos esforços da corporação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, bem como da EMIR, que recorreu ao Suporte Básico e Avançado de Vida, o homem não conseguiu sobreviver. Aguarda-se a chegada do Delegado de Saúde para declarar o óbito.

De acordo com informações recolhidas pelo DIÁRIO, a vítima estava precisamente a sair da piscina quando foi acometido de doença súbita. Não há suspeitas de crime.