Túnel da Tabua deverá reabrir esta quinta-feira

O túnel que faz a ligação entre a Tabua e o Lugar de Baixo deverá reabrir na próxima quinta-feira. O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, esteve hoje à tarde na Tabua, para se inteirar do andamento de todo o processo decorrente da queda de pedras que ocorreu, hoje de manhã, causando danos no prolongamento de segurança do túnel no lado nascente.

De acordo com nota dessa secretaria, a equipa de rocheiros da Direção Regional de Estradas realizou uma inspecção esta manhã, “onde procedeu à queda de todos os blocos instáveis, o que provocou danos maiores e mais visíveis na estrutura”, numa operação que ficou concluída pelas 15 horas.

“No local, concluiu-se que a instabilização resultou de um fenómeno erosivo natural e recorrente na Região, caraterístico destas formações”, refere a mesma nota.

“A queda dos blocos, que ocorreu hoje de manhã, pelas 9 horas, provocou danos na estrutura de betão armado que serve de proteção à via, levando à rotura da abóbada e das armaduras. Sendo assim, agora seguem-se trabalhos de remoção de blocos, que ficaram depositados sobre a estrutura de proteção, saneamento da zona danificada, com remoção dos fragmentos de betão, e substituição de luminárias danificadas. A operação de reparação da estrutura será depois planeada de forma a minimizar perturbações ao tráfego rodoviário”, explica a secretaria de Pedro Fino.

A ligação viária do lado da Tabua será retomada logo que os trabalhos de saneamento e limpeza acima referidos estejam concluídos, o que se espera que ocorra até ao final da manhã desta quinta-feira, dia 23 de Janeiro.

Só após estes trabalhos estarem concluídos é que serão retomados os trabalhos sobre a escarpa sobranceira ao túnel da Ponta do Sol, uma intervenção a cargo da Sociedades de Desenvolvimento, tudo apontando para que tal aconteça entre quinta e sexta-feira.