Tripulante resgatado de navio mercante e trazido para a Madeira

Um tripulante de 49 anos, de nacionalidade Estado-Unidense, que se encontrava a bordo do navio mercante ‘Maersk Valencia’ foi hoje resgatado pela Marinha.

O alerta surgiu na madrugada de ontem, às 5h33, o que desencadeou os procedimentos visando a necessidade de resgate médico.

Para proceder ao resgate foi accionada a equipa do Instituto de Socorros aos Náufragos que desembarcou o tripulante na Marina do Porto do Funchal às 8h05 de hoje, onde era aguardado por uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal que iria assegurar o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.