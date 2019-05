Tripulante resgatado de embarcação de pesca ao largo do Funchal

Um homem de 49 anos foi hoje resgatado, quando se encontrava a bordo da embarcação de pesca costeira ‘Baía da Maia’, a navegar a cerca de 15 milhas do Porto do Funchal.

A acção de resgate foi coordenada pelo Capitão do Porto do Funchal, tendo o pedido de auxílio surgido, às 12h26. Face ao quadro clínico do tripulante foi solicitado que a embarcação se aproximasse do porto do Funchal, tendo a evacuação médica sido realizada pelas 13h50 com recurso à embarcação ‘ISN-SR40’ da estação salva-vidas do Funchal.

O tripulante foi depois transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.