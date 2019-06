Tripulante resgatado de embarcação de pesca ao largo da Ribeira Brava

Um homem de 52 anos, português, que se encontrava a bordo da embarcação de pesca ‘Maria Leontina’, foi resgatado, esta manhã, devido a problemas de saúde. A embarcação navegava a 9 milhas a sul da Ribeira Brava.

O alerta chegou ao Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal pelas 7h30, tendo sido encaminhado para o INEM - Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar, que avaliou a situação clínica e determinou quais os procedimentos a tomar para se proceder à evacuação por via marítima.

O resgate foi feito pelas 9h12, através da embarcação ‘ISN-SR40’ da Estação Salva-vidas do Funchal. O doente desembarcou no Funchal pelas 10 horas, onde já o esperava uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, a fim de o transportar para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.