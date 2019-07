Tripulante de navio resgatado ao largo do Funchal

Um homem de 62 anos, tripulante de um navio de carga, foi hoje alvo de uma evacuação médica, levada a cabo por uma embarcação da Capitania do Porto do Funchal, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil.

Segundo foi possível apurar, o homem, de nacionalidade romena, apresentava problemas cardíacos e foi resgatado quando o navio se encontrava a cerca de 40 milhas do Funchal.

Já em terra foi transportado por uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.