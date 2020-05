Um tripulante de 40 anos de idade, que se encontrava a bordo de uma embarcação de pesca, de bandeira portuguesa, a navegar a cerca de 92 km do Funchal, foi resgatado ontem, 12 de Maio, pela Estação Salva-vidas do Funchal por apresentar fortes dores abdominias e enjoos, necessitando de receber assistência médica.

O alerta foi recebido no Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), cerca das 8h30, através do contacto telefónico da embarcação, tendo sido accionado de imediato o socorro através da embarcação da Estação Salva-vidas ‘UAM 696 – SV CHAGAS – SR. Jesus das Chagas’, que efectuou o resgate do homem e o transportou para a Marina do Funchal, onde desembarcou pelas 14h30.

No local aguardava uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, previamente activada pelo Serviço Regional de Protecção Civil que transportou o homem para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.