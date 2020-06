Tribunal condena 5 marinheiros que agrediram GNR à saída de discoteca na Madeira

O Tribunal da Comarca da Madeira condenou na sexta-feira, a nove meses de prisão com pena suspensa, cinco marinheiros que agrediram, em 2015, um agente da GNR à saída de uma discoteca no Funchal. Os cinco arguidos foram condenados a nove meses de prisão com pena suspensa e a pagar dois mil euros ao agente da GNR pelo crime de ofensa e integridade física qualificada.

Na altura do incidente [14 de Agosto de 2015], à saída de uma discoteca no Funchal, as pessoas envolvidas na agressão cumpriam serviço na Marinha portuguesa a bordo da corveta ‘NRP António Enes’ que se encontrava em escala no Porto do Funchal.

Na madrugada desse dia, o agente que se encontrava à conversa com um colega, ao desapegar uma cena de pancadaria, acabou por ser agredido pelos marinheiros que acabaram detidos pela PSP.