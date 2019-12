Três voos foram divergidos esta manhã para outros aeroportos, devido ao nevoeiro existente em Santa Cruz.

Um avião da easyJet e outro da British Airways tiveram de aterrar no Aeroporto do Porto Santo devido à falta de visibilidade. Um outro avião da easyJet foi divergido para Canárias porque não conseguiu aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.