Très quedas e um acidente de viação

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses socorreram, esta quinta-feira, três vítimas de queda. A primeira foi uma senhora que caiu quando esta manhã, cerca das 9 horas, caminhava pela Rua 5 de Outubro, sofrendo ferimentos na face.

Por volta do meio-dia outra queda, desta feita na Escola Dr Ângelo Augusto da Silva. A vítima foi uma jovem aluna com suspeita de fractura de um braço.

A última vítima foi uma criança que deu uma queda na Rua do Anadia, já sobre o final da tarde.

Voluntários Madeirenses’ que foram também chamados, pouco depois das 15 horas, a socorrer uma mulher que fora vítima de um acidente de viação – despiste - na Estrada da Boa Nova. Além de ambulância os bombeiros enviaram para o local o veículo de desencarceramento, que acabou por ser necessário o seu uso.

Outra saída do dia foi para deitar farelo no Caminho do Monte devido a derrame de óleos. O alerta foi dado ao final da manhã.