Três pessoas transportadas pela Força Aérea por razões médicas na Madeira

Três pessoas foram transportadas pela Força Aérea Portuguesa, devido a questões médicas, ontem, entre a Madeira e o Porto Santo, mas também da Madeira para o continente.

O C-295M dos ‘Elefantes, que se encontra destacado no Aeródromo de Manobra N.º 3, no Porto Santo, deslocou-se à Madeira, transportando dois doentes que precisavam receber cuidados médicos específicos no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Foi por volta da mesma hora que uma aeronave Falcon50, da Esquadra 504 – ‘Linces’, saiu do Montijo com destino ao Funchal. O objectivo passou por transportar mais um indivíduo que necessitava de cuidados médicos, neste caso no Continente. “A acompanhar a missão esteve uma equipa do Núcleo de Evacuações Aeromédicas da Força Aérea, que garantiu todos os cuidados de saúde durante a viagem”, refere nota da Força Aérea Portuguesa.