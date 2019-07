Três homens detidos por furto a arrecadações na Madeira

Três homens, com idades compreendidas entre os 31 e os 56 anos, foram detidos pela Polícia de Segurança Pública pelo crime de furto qualificado, a várias arrecadações da Madeira, receptação e posse de arma proibida.

As diligências desenvolvidas pela Esquadra de Investigação Criminal do Funchal permitiram identificá-los e detê-los e, além disso, recuperar os vários artigos furtados que já estavam na posse de outro cidadão agora sinalizado como receptador.

Segundo um comunicado emitido pela Polícia de Segurança Pública, após a execução de mandados de busca domiciliária, foram apreendidos diversos objectos, nomeadamente moto-serras, berbequins, martelos eléctricos, roçadeiras, rebarbadoras, lixadeiras, salamandras, cortarelvas, compressores, machados, objectos religiosos e de arte sacra, quadros, eletrodomésticos, garrafas de bebidas alcoólicas de colecção, espadas, sabres, bordados madeira e outros, no valor de dezenas de milhares de euros.

Os suspeitos foram presentes à Autoridade Judiciária junto do Tribunal Judicial da Comarca do Funchal tendo-lhes sido aplicadas as medidas de prisão preventiva, apresentações periódicas e termo de identidade e residência.

O Comando Regional da PSP Madeira aproveitou a ocasião para informar que, apesar da maioria do material apreendido estar já sinalizado como furtado, existe ainda uma grande quantidade que não está correlacionada com as queixas existentes, apelando assim aos cidadãos que tenham sido vítimas destes furtos que formalizem a sua denúncia junto de qualquer Esquadra da PSP.