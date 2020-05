Três embarcações mobilizadas para retirar jovens ‘presos’ em praia do Porto da Cruz

Até às 22 horas um dos três jovens retidos na Praia das Areias, no Porto da Cruz, havia sido já resgatado para uma das três embarcações mobilizadas para o local – duas da Capitania e uma do Sanas – confirmou o comandante da Capitania do Porto do Funchal, José Luís Guerreiro.

Entretanto as equipas envolvidas no socorro marítimo procediam aos preparativos para realizar o segundo resgate, a do jovem que havia ficado ferido depois de ter sido arrastado por onda.

Recorde-se que o alerta às autoridades foi dado já perto das 19 horas, depois de terem ficado ‘encurralados’ pela subida da maré, que impediu que pudessem aceder à vereda de acesso à recôndita praia na costa Norte da ilha.

Para o local foi accionada uma embarcação do Sanas (com bote) sedeada no Porto de Abrigo do Porto Moniz, enquanto do Funchal foi mobilizada a lancha SR40 da Estação Salva Vidas da Capitania e posteriormente a lancha Orca da Polícia Marítima.