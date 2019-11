Trânsito muito congestionado devido a acidente na via rápida no Funchal

O trânsito circula de forma muito condicionada, na via rápida, no Funchal. Há a registar um acidente, que terá envolvido pelo menos quatro viaturas, no sentido Funchal- Santa Cruz, na ponte da Ribeira de João Gomes.

Devido a este sinistro, o acesso à via rápida, na zona da Pena e Ribeira de João Gomes, já se encontra muito condicionado. Igualmente condicionado está o trânsito na via rápida, desde a zona do acidente até aos Viveiros.

A melhor alternativa, neste momento, para quem pretende sair do Funchal será seguir pela Estrada da Boa Nova, até ao acesso da via rápida.