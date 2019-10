Ao final desta tarde o trânsito encontra-se congestionado na via rápida, nomeadamente na zona de São Martinho e Santo António, no sentido Ribeira Brava - Funchal. Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar o trânsito congestionado acontece desde as 18h30 e deve-se a um acidente ocorrido junto à bomba de gasolina da Repsol no sentido Funchal-Santa Cruz.