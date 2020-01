Trânsito caótico revolta moradores de São Roque

Desde o início do ano que o elevado fluxo de carros tem sido um problema para quem pretende atravessar a Estrada Dr. João Abel de Freitas, em São Roque, no Funchal.

Segundo alguns residentes, os condutores estacionam nos passeios, abaixo da bomba de gasolina de São Roque, fazendo com que a via fique encurtada apenas para uma faixa. Além disso, afirmam que quando há camiões a descarregar contentores o trânsito torna-se “infernal”, fazendo com que as pessoas que ali moram demorem uma eternidade a chegar a casa.

Os moradores dizem já ter entrado em contacto com a Polícia de Segurança Pública (PSP) e aguardam agora que sejam tomadas as medidas necessárias para evitar estes condicionamentos.