Trânsito caótico na Avenida do Mar

Os condutores estão novamente a ter sérias dificuldades para atravessar a Avenida do Mar. O trânsito encontra-se bastante congestionado, na sequência das obras que estão a ser realizadas no Funchal, num pára-arranca que tem gerado queixas por parte dos automobilistas.

Segundo um testemunho, “há falta de fluidez na rotunda da Autonomia, também por culpa dos muitos autocarros de turismo de e para o Porto do Funchal”. O congestionamento estende-se desde a Rua Visconde do Anadia, Avenida do Mar e prolonga-se até ao Porto do Funchal em ambos os sentidos.